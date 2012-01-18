Україна має намір у січні-лютому імпортувати 4,6 млрд. куб. м. газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, зокрема, в січні Україна планує імпортувати 2,1 млрд. куб. м, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м.

Крім того, повідомив Є.БАКУЛІН, у січні Україна планує відібрати з підземних сховищ газу (ПСГ) 3 млрд. куб. м газу, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м. газу.

Також Є.БАКУЛІН додав, що залежно від погодних умов, імпорт може збільшитися в січні до 2,5 млрд. куб. м, а в лютому – до 2,8 млрд. куб. м.

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