Азаров хоче формувати ціну на газ по-європейськи

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що Україна і Росія найближчим часом перейдуть на європейський рівень організації ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на міжнародній конференції «Природний газ і енергетичне майбутнє України», що проходить у Києві.

«Я сподіваюся, що найближчим часом ми все ж таки перейдемо на європейський рівень організації ціни», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: щодо купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; щодо об`ємів і умов транзиту природного газу територією України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м.

Зараз Україна намагається знизити ціну на газ.

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