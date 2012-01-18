Бойко впевнений, що взаєморозуміння з РФ щодо управління ГТС буде знайдено

Україна впевнена, що знайде взаєморозуміння з Російською Федерацією в питанні створення тристороннього консорціуму з управління ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, коментуючи результати вчорашніх переговорів з керівником «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

«Я впевнений, що ми знайдемо взаєморозуміння і з російськими партнерами, і з європейськими фінансовими інституціями, щодо вирішення цих завдань (створення тристороннього консорціуму – УНІАН)», - сказав Ю.БОЙКО.

Він наголосив, що для модернізації української ГТС найбільше підходить модель саме тристороннього консорціуму. При цьому, необхідно забезпечити гарантії обсягів транзиту газу з боку РФ і залучити кошти з боку Європейського Союзу для реалізації проекту.

«Наші переговори, присвячені транзиту, базуються на двох речах. По-перше, ми повинні мати гарантії обсягів транзиту до Європи з боку наших партнерів з Росії. По-друге, ми повинні долучити Європу для того, аби вона дала кошти на реконструкцію ГТС», - сказав Ю.БОЙКО. При цьому він відзначив, що на сьогодні кошти з боку Європи для модернізації ГТС не надходять. «На жаль, сьогодні ми не одержали чіткого сигналу з боку банків Європи, з якими ми підписали свого часу меморандуми і договори про виділення коштів і реконструюємо ГТС за власні кошти», - сказав Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого 2011 р. почав роботу проект технічної допомоги "Підготовчі дослідження модернізації української газотранспортної системи і сховищ" у рамках виконання Брюссельської декларації 2009 року.

Зокрема, згідно з проектом, фінансуються дослідження екологічного і соціального впливу модернізації української ГТС і підземних сховищ газу на загальну суму до 2 млн. 650 тис. євро.

Мета проекту - надання допомоги трьом міжнародним фінансовим організаціям у проведенні експертної оцінки, забезпечуючи таким чином підготовку принципів для майбутніх інвестицій в українську газотранспортну систему.

Український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк 23 березня 2009 року в Брюсселі підписали Спільну декларацію про модернізацію газотранспортної системи України.

У декларації, зокрема, наголошується, що Європейська комісія, уряд України і кредитори співпрацюватимуть у пошуку можливості створення технічної координаційної групи у складі «Нафтогазу України», яка б відповідала за створення повного бізнес-плану модернізації газотранспортної системи, подальші технічні пропозиції України щодо розкладу і результатів роботи з посилення надійності й ефективності газотранспортної системи, спостерігала за роботами з модернізації, сприяла підписанню угод з фінансування планів з модернізації з міжнародними й українськими кредиторами і можливими донорами.

При цьому Єврокомісія і міжнародні фінансові інститути заявили про готовність надати технічну допомогу для створення такого підрозділу у складі «Нафтогазу України».

Крім того, Єврокомісія розгляне можливість надання допомоги уряду України в практичній реалізації реформ газового ринку.

Разом з тим, досі ця декларація не виконувалася.