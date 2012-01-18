Україна може повністю забезпечити себе газом, якщо залучити приватні інвестиції – IHS CERA

Україна має потенціал для повного забезпечення себе природним газом у разі послідовного впровадження енергетичної політики, спрямованої на залучення приватних інвестицій у нафтогазовий сектор, і реалізації власної ресурсної бази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова американської консалтингової компанії IHS CERA Денієл ЕРГІН сьогодні на прес-конференції в Києві в ході міжнародної конференції «Природний газ і енергетичне майбутнє України».

Як наголошується у розданому в ході конференції зведеному звіті спеціального дослідження по Україні, проведеному експертами компанії IHS CERA, наявні геологічні ресурси України дозволяють видобувати значно більші об`єми газу, ніж зараз, а у поєднанні з впровадженням ефективних заходів у сфері регулювання попиту Україна зможе досягти газової незалежності.

Це один з головних висновків, якого дійшли експерти IHS CERA, котрі на прохання Міністерства енергетики і вугільної промисловості України протягом шести місяців виконували дослідницьку і консультативно аналітичну програму для оцінки проблем і можливостей газового сектора України.

Експерти відзначають, що реалізація потенціалу України в газовій сфері можлива лише за умови істотного збільшення інвестицій у розвідку і розробку газових родовищ українськими і іноземними приватними компаніями, чого, у свою чергу, можна чекати лише за умови реформування наявної структури галузі, чинного законодавства і регуляторної бази.

Експерти IHS CERA створили модель видобутку газу в Україні до 2035 р. за сценарієм, у якому сучасні технології застосовуються поступово і всебічно. Цей прогноз видобутку газу не грунтується на особливо сміливих припущеннях з геологічної точки зору, але потребує збільшення інвестицій у розвідку і видобування газу у порівнянні з поточними рівнями приблизно на 1 млрд. дол. щороку і з часом до 10 млрд. дол. на рік.

За підрахунками компанії, тенденція спаду видобування традиційного газу в Україні зараз зупиняється, і видобування почне рости в 2015 р. завдяки великим капіталовкладенням, включно з іноземними інвестиціями, разом із застосуванням сучасних технологій розвідки і видобування. Це приводить до нового видобування на рівні приблизного 14 млрд. куб. м на рік у 2025 р. і 26 млрд. куб. м на рік у 2035 р. Високий рівень інвестицій повинен поступово трансформувати традиційні газові ресурси, які зараз вважаються умовними або перспективними, у доведені родовища.

Разом з тим експерти прогнозують, що розробка газонасичених колекторів низької проникності почнеться поволі, але видобування досягне рівня 9 млрд. куб. м на рік у 2025 р. і 16 млрд. куб. м на рік у 2035 р.

Нагадаємо, 6 липня 2011 р. НАК «Нафтогаз України» провела переговори з провідною експертно-аналітичною компанією IHS CERA щодо проведення незалежної експертної оцінки стану українського ринку газу.

Довідка УНІАН. IHS Cambridge Energy Research Associates (CERA) – американська консалтингова компанія, яка спеціалізується на розробці рекомендацій і експертних висновків для урядів і приватних компаній у всьому світі щодо ринку енергоносіїв, геополітики, тенденцій і стратегій у промисловості.