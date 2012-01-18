Білорусь у 2011 році знизила виробництво електроенергії на 7,8%

Мінськ. У Білорусі в 2011 році виробництво електроенергії знизилося на 7,8% порівняно з 2010 роком і становило 31,9 млрд. кВт/год.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусь.

При цьому за грудень 2011 року вироблено 2,9 млрд. кВт/год, або на 12,9% менше, ніж у грудні 2010 року.

Кількість відпущеної теплової енергії за минулий рік знизилася на 4,4% і становила 63,6 млн. Гкал. З них на грудень припало 7,6 млн. Гкал, що на 23% менше, ніж у грудні 2010 року.

У цілому, як відзначає Белстат, виробництво і розподіл електроенергії, газу і води в минулому році щодо 2010 року знизилося до 94,1% і становило 25,96 трлн. білоруських рублів.

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