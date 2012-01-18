Французька BETEN інсталює трекінгову геліоелектростанцію на Херсонщині

ТОВ «Ново Енерджі», що входить до групи компаній Beten Ingenierie (Франція), планує інсталювати в Херсонській області трекінгову геліоелектростанцію потужністю від 8 до 12 МВт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Херсонської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, плани будівництва станції обговорювалися сьогодні в ході зустрічі голови Херсонської ОДА та президента BETEN International Жана Роша.

За інформацією ОДА, вартість проекту оцінюється в 15 млн. євро.

У прес-службі не уточнили, в якому районі області буде інстальована станція, а також терміни реалізації проекту.

За даними Херсонської ОДА, група Beten Ingenierie планує до 2020 року реалізувати у Херсонській області проекти з будівництва вітряних парків сумарною встановленою потужністю 150 МВт, а також геліоелектростанцій потужністю 50 МВт. Об`єкти планується розміщувати в Новотроїцькому та Іванівському районах області. Проекти оцінюються в 4 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Технологія трекінгові систем є на сьогоднішній день найбільш ефективною в галузі сонячної енергетики, оскільки дозволяє встановлювати сонячні панелі на рухому основу. Сонячний модуль «стежить» за траєкторією сонця залежно від часу доби та пори року, що максимізує виробництво сонячної електроенергії. Сонячні трекери є дорогою технологією, проте їх використання дозволяє отримати великий прибуток з проекту за рахунок максимального збільшення генерації електроенергії.