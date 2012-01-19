Ціна нафти продовжила зростання на статданих із США

На світових торгах у четвер, 19 січня, ціни на нафту ростуть на тлі статданих із США.

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,79 долара, або на 0,79% - до 101,38 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,75 долара, або на 0,68%, - до 111,41 долара за барель.

Запаси дистилятів у США, за даними профільного інституту, скоротилися на 900 тисяч барелів. У той же час, запаси пального зросли на 4,3 мільйона барелів. Офіційні дані від Міністерства енергетики США очікуються пізніше в ході торгів четверга.

Певний вплив на котирування ресурсу продовжують надавати прогнози Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), яке напередодні знизило прогноз по зростанню світового попиту на нафту в 2012 році - до 1,1 мільйона барелів на день, що на 200 тисяч барелів менше попереднього прогнозу. У своєму грудневому звіті організація прогнозувала загальносвітовий попит на нафту на позначці 90,3 мільйона барелів на день. Зниження прогнозу експерти МЕА пов`язують з більш слабкою, ніж очікувалося, економічною ситуацією в світі, що спричинило за собою зниження світового попиту на "чорній золото", передає Bloomberg.