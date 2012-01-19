Присяжнюк заявляє, що на Київщині буде зменшено споживання газу

У Київській області опалення об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства буде переводитися з газу на вугілля і пелети (пресовані стружки, що є результатом деревообробки).

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це заявив губернатор Анатолій ПРИСЯЖНЮК. В результаті, за його словами, область отримає економію в сумі близько 100 млн. грн.

Зокрема, зазначивши, що сьогодні Україна купує газ набагато дорожче, ніж європейські країни, і що це змушує шукати альтернативу, А.ПРИСЯЖНЮК повідомив: «Ми запросили інвестора зі Славутича, який випускає котли нового покоління, що працюють на пелетах. Цьогоріч ми плануємо перевести якомога більше котелень в освіті та охороні здоров`я на нові енергозберігаючі котельні, які відмовляться від газу. Аналогічні зміни будуть і на інших підприємствах, зокрема, у житлово-комунальному господарстві».

Для прикладу успішного застосування енергозберігаючих технологій А.ПРИСЯЖНЮК назвав тваринницький комплекс «Нива Переяславщини», який відмовився від газу та опалює свої приміщення соломою, і на опалення 20 тис. кв. м приміщень використовується 100-120 тонн пресованої в тюки соломи вартістю 5-7 млн. грн., тоді як для опалення газом витрачалося 25-30 млн. грн. на рік.

Також, за словами губернатора, на Узинському цукровому заводі знайшли альтернативу газу – використовують пелети з відходів, і зараз замість 30 млн. грн. за рік витрачають вшестеро менше.

«На Київщині працюють три заводи з випуску пелетів. Про будівництво ще двох, зокрема, в Іванківському районі, де пелети будуть вироблятися із торфу, ведуться переговори», - додав голова КОДА.