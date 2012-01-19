Болгарія заборонила розвідку сланцевого газу шляхом фрекінгу. Вслід за Францією

Уряд Болгарії заборонив розвідку сланцевого газу шляхом фрекінгу через побоювання за екологію після численних протестів проти використання цієї технології.

Болгарія стала другою країною Євросоюзу після Франції,, яка заборонила фрекінг, передає Reuters. Технологія полягає у вприскуванні в сланцеві пласти під великим тиском води, змішаної з піском і хімікатами. Противники такого методу вважають, що фрекінг забруднює грунтові води і навіть викликає землетруси.

"Заборона постійна і діє на всій території Болгарії і в її територіальних водах у Чорному морі", - сказано в тексті ухвали.

За порушення заборони передбачається штраф у 100 мільйонів левів (65 мільйонів доларів).

17 січня 2012 року уряд відкликав ліцензію на пошук сланцевого газу в американської нафтової компанії Chevron, видану їй у червні 2011 року. Цьому передували акції протесту проти видобутку сланцевого газу.

"Нам потрібні енергобезпека і незалежність, але не за будь-яку ціну", - сказав представник правлячої партії Діан ЧЕРВЕНКОНДЕВ.

За попередніми оцінками, запаси сланцевого газу в Болгарії становлять до 1 трильйона кубометрів.

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Сланцевий газ уже зробив революцію в газовій галузі США, і тепер низка країн Східної Європи залучають зарубіжні компанії для пошуку сланцевого газу. Румунія і Сербія планують почати геологорозвідку, а Польща сподівається почати видобування у 2014-2015 роках.

Франція заборонила фрекінг у липні минулого року, а Великобританія призупинила глибоку розробку грунту в районі міста Блекпул після невеликих коливань грунту навесні 2011 року.