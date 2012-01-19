«Екотехнік Прага» інвестує 100 млн. євро в сонячну електростанцію у Вінницькій області

Група компаній «Екотехнік Прага» (Ekotechnik Praha, Чехія) має намір інвестувати 100 млн. євро у будівництво сонячної електростанції на території Літинського району Вінницької області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний намір 19 січня був підкріплений підписанням Меморандуму про співпрацю між головою Вінницької облдержадміністрації Миколою ДЖИГОЮ і директором підприємства "Екотехнік Прага" Алешем КОРОСТЕНСЬКИМ.

Підписуючи документ, М.Джига запевнив, що робитиме все для того, щоб проект був реалізований на території Вінницької області щонайшвидше.

«Це дуже перспективний напрям, і ми зробимо все для того, щоб проект реалізовувався швидко. З нашого боку буде «зелений коридор», - сказав Н.Джига.

Директор підприємства "Екотехнік Прага" А.Коростенський повідомив, що група компаній «Екотехнік Прага» і його підприємство в Україні «Екотехнік Україна» на території Літинського району в 2012 році планують побудувати сонячну електростанцію потужністю 54 МВт, яка вироблятиме майже 62 млн. кВт/год. на рік. У будівництві використовуватимуться панелі типу кристалічна кераміка.

Для реалізації проекту вже зареєстровано і почало роботу підприємство "Екотехніка Літин".

Довідка УНІАН. Група компаній «Екотехнік Прага» і його представник в Україні «Екотехніка Україна» в 2010 році почали проектування і будівництво сонячних електростанцій в Україні. В даний час ведеться будівництво сонячної в м. Богуслав Київської області потужністю 42 МВт, мережі сонячних електростанцій в Закарпатській області, ведуться роботи в Дніпропетровській і Одеській областях.