ТЕЦ переводять на вугілля: економія не замінить реформ

Україна має намір повністю перевести всі теплоелектроцентралі (ТЕЦ) з природного газу на вугілля як паливо для отримання теплової енергії, що, за словами голови Міненерго Юрія Бойка, дозволить економити близько 6 млрд. кубометрів газу.

Здійснити задумане планують за рік. В принципі, прем`єр-міністр Микола Азаров ще наприкінці літа минулого року говорив про необхідність заміщення блакитного палива вугіллям там, де це тільки можливо, але тепер мова йде про конкретні цифри і терміни.

Зрозуміло, що причиною всіх цих заяв є несприятливий для української сторони перебіг газових переговорів. Судячи з усього, останнім доводом Києва є різке скорочення споживання газу у відповідь на небажання росіян знизити на нього ціну до прийнятного рівня. Протягом 2011 року наша влада намагалася надавити на «Газпром», розмірковуючи про подання позову до Стокгольмського арбітражного суду і ліквідацію «Нафтогазу», будівництво терміналу з прийому зрідженого газу і про розробку родовищ сланцевого газу, звучали навіть «погрози» збільшити видобуток власного природного газу традиційними способами. Але, як бачимо, виконувати озвучені плани ніхто не спішить, не враховуючи конкурсу на розробку проекту з будівництва LNG-терміналу. Однак у переведенні ТЕЦ на вугілля можуть бути зацікавлені впливові українські фінансово-промислові групи, які володіють вугледобувними активами, а значить, в цій сфері дійсно можна очікувати переходу від слів до справи. Але чи поліпшить це стан українського енергетичного ринку?

Міністерство вугільної енергетики

Якби українська економіка не знемагала під тягарем газових контрактів, навряд чи кому-небудь спало на думку всерйоз говорити про повну відмову від газу в тепловій енергетиці. Як не крути, а газ як з технічної, так і з екологічної точок зору краще навіть найбільш висококалорійного вугілля. Інакше навіщо, наприклад, Німеччині, яка має досить великі родовища вугілля, збільшувати споживання російського газу. Але, як зазначив нещодавно Микола Азаров, за вартості російського газу 416 доларів/тисяча кубометрів Україні вигідніше палити вугіллям. Вслід за прем`єром своє бачення ситуації озвучив Юрій Бойко. Як вже було сказано вище, міністр вважає за можливе протягом року перевести всі українські ТЕЦ на вугілля, що в результаті дасть економію в 6 млрд. газу на рік. Правда, Ю.Бойко уточнив, що для реалізації даної програми потрібно прийняти закон, який дозволить приватизацію ТЕЦ і передачу їх у концесію.

«Як тільки буде прийнятий закон про виведення їх (ТЕЦ - ред.) з об`єктів, які не підлягають приватизації, ми будемо їх направляти в концесію або на приватизацію. Але з однією умовою - переведення на водо-вугільну технологію», - сказав міністр. За його словами, про впровадження цієї самої водо-вугільної технології Україна домовляється з китайськими партнерами.

Не будемо вдаватися в китайські технічні нюанси, відзначимо лише, що в Україні існують свої напрацювання в сфері підвищення ефективності теплоенергетики. Наприклад, спільними зусиллями фахівців Національного технічного університету України «КПІ» та державного підприємства - науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» ще на початку 2000-х була розроблена газопаротурбінна технологія «Водолій». Згідно з розрахунками наших учених, опублікованих у 2008 році, в разі широкого впровадження технології «Водолій» для спільного виробництва електричної та теплової енергії витрати паливних ресурсів скоротяться в 1,6-1,7 разу. Зокрема, тільки в ЖКГ витрати природного газу скоротяться на 4,5-5 млрд. куб. м у рік.

Але фахівцям Міненерго, звичайно, видніше, де і які технології впроваджувати, і якщо вони виявляться на висоті, то через рік «Нафтогаз» можна буде сміливо перейменовувати в «Нафтовуглегаз». «Газпрому» ж нічого не залишиться, як знизити ціну газу для України або втратити одного зі своїх найбільших споживачів...

Технічна «неможливість»

Між тим, існує думка, що повністю перевести українські ТЕЦ на вугілля буде не тільки дуже складно, але й в деяких випадках в цілому неможливо. Екс-міністр палива та енергетики Іван Плачков висловив сумнів щодо доцільності переведення ТЕЦ на вугілля. «Можу навіть припустити, що це перекручена інформація. Думаю, що мова могла йти про переведення українських ТЕС на мінімальне спалювання газу і максимальне споживання вугілля, а ТЕЦ, які працюють на газі і не мають ні складів вугілля, ні золовідвалів, ні іншого спеціального обладнання, протягом року перевести на газ неможливо», - сказав І.Плачков.

Водночас, він згоден з тим, що Україні необхідно мінімізувати споживання газу теплоенергетикою. «У нас є теплоелектроцентралі, які можуть паралельно спалювати вугілля та газ. Наприклад, Дарницька ТЕЦ в Києві, Одеська ТЕЦ, але Харківська ТЕЦ-5 вугілля спалювати технічно не можуть і перевести їх на цей вид палива не те що за рік, але й за 3 роки буде проблематично, простіше побудувати нові», - підкреслив екс-міністр.

Він переконаний, що Україні для зниження закупівель російського газу, в першу чергу, необхідно нарощувати видобуток власного природного газу. «У нас є реальна можливість збільшити видобуток газу з 20 мільярдів кубів на рік до 28 мільярдів, одночасно скоротивши загальне споживання газу до 38-40 млрд. на рік. Тоді на імпортний газ буде припадати всього приблизно 10 мільярдів кубометрів щорічно. Ну і, звичайно, Україні критично важливо підвищувати ефективність енергетичного устаткування, знижуючи енергоспоживання в ЖКГ та промисловості.

Одним із головних завдань української енергетики залишається вартість газу для населення, яка має відповідати ринковій ціні, оскільки проста економія російського газу навряд чи дасть реальний економічний ефект. Уявіть собі, що в одному багатоповерховому будинку в квартирах газові плити, а його мешканці отримують український газ за низькою ціною, тоді як у сусідньому будинку на кухнях стоять електроплити. При цьому електростанції, які забезпечують цей будинок електроенергією, отримують дорогий російський газ і, відповідно, постачають населенню дорогу електроенергію. Ці речі не можна відокремлювати», - зазначив І.Плачков.

На його думку, енергоресурс в Україні повинен коштувати реальні гроші, а малозабезпечені верстви населення мають отримувати адресні дотації у грошовій формі. «Всі енергоносії як первинні (газ, нафта), так і вторинні (електроенергія, тепло) повинні реалізовуватися за адекватною ціною, а від державних дотацій, що покривають різницю між ринковою ціною енергоносія і його відпускною ціною для населення, давно пора відмовитися. Інакше ми не виведемо український енергоринок з глухого кута, в якому він сьогодні знаходиться», - вважає екс-міністр.

Підсумовуючи він зазначив, що тільки ринкова вартість енергоносіїв забезпечить їх реальну економію.

Стратегія знову програє тактиці

Незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут вважає, що декларації Міненерго щодо ТЕЦ далекі від того, чим це відомство повинне займатися насправді. «Якби Юрій Бойко був керівником теплоенергетичної станції або навіть обленерго, то можна було б не дивуватися такій постановці питання і міркувати про технічні можливості переходу ТЕЦ з газу на вугілля. Можливість скоротити споживання газу українськими ТЕЦ, безумовно, є, інша справа, що протягом одного року зробити це навряд чи вдасться, більш реалістично говорити про дворічну програму і тільки за наявності інвестицій. Без підтримки приватного власника, а якщо називати речі своїми іменами, то компанії ДТЕК зробити це не вдасться.

Але коли про перехід з газу на вугілля каже міністр, це викликає подив. Замість того, аби втілювати плани реформ енергетичного ринку, які були проголошені президентом, міністр пропонує тактичне, а не стратегічне рішення. Це говорить про те, що профільне міністерство не готове вирішувати стратегічні питання енергетичної політики», - підкреслив експерт.

При цьому, на думку О.Нарбута, створення концесій з управління ТЕЦ або їх приватизація, швидше за все, призведе до монополізації теплоенергетичного ринку України, що викличе нове зростання комунальних платежів для населення, практично неконтрольоване урядом.

Але все ж, приватизація ТЕЦ і їх перехід з газу на вугілля - не головна проблема української енергетики, а лише її наслідок. Головною проблемою, як і раніше, залишається невиправдано висока ціна російського газу для України, для перегляду якої уряд і намагається знайти нові засоби тиску на «Газпром».

Що ж до впливу скорочення споживання російського газу цього року на перебіг переговорів з РФ, то, на думку О.Нарбута, тут навряд чи варто очікувати відчутного результату. «Заяви Юрія Бойка про те, що Україна може продовжувати газові переговори з Росією стільки, скільки знадобиться, не відповідають реальному стану справ. Не може країна, яка перебуває в настільки складній економічній ситуації і з тим дефіцитом держбюджету і фінансів у «Нафтогазу», дозволити собі тривалі переговори. Вони повинні були вже давно завершитися, або команда українських переговірників повинна була піти», - переконаний О.Нарбут.

На його думку, навесні цього року Україна буде мати критично низький запас природного газу в підземних сховищах. «Якщо ж цього року Україна скоротить закупівлю російського газу до заявлених 27 мільярдів кубометрів, то за відсутності затвердженого балансу споживання газу в країні і без додаткового закачування газу в ПСГ до осінньо-зимового періоду 2012 року ми опинимося беззбройними перед російськими партнерами, які зможуть зробити з нами все, що захочуть», - підкреслив експерт. Він прогнозує, що відсутність запасів газу понад 27 мільярдів кубометрів може поставити Україну в ситуацію прямої газової залежності від РФ.

Ґрунтуючись на думці експертів можна зробити висновок - якщо й буде реалізована «дегазація» ТЕЦ, то не через рік і не в заявлених обсягах. Відповідно, про економію 6 млрд. кубометрів газу тільки на теплоелектроцентралях навряд чи варто розмірковувати як про реальну перспективу. Тоді як в поточному році нас чекає продовження важких переговорів з «Газпромом», і тільки початок глибоких реформ на українському енергоринку та реструктуризація «Нафтогазу» могли б справити хоч якесь враження на російських переговірників. Ні те, ні інше, як і раніше не відбувається.

На завершення варто навести думку мера Донецька Олександра Лук`янченка, який коментуючи плани з переведення ТЕЦ на вугілля заявив, що це загрожує екологічною катастрофою регіону. "У нас зараз 293 котельні, якщо їх всі перевести на вугілля, атмосфера буде як з трьома металургійними заводами", - сказав О.Лук`янченко.

Антон Лосєв (УНІАН)