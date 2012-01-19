Завтра РНБО на своєму засіданні розгляне питання поставок газу до України

Завтра на своєму засіданні Рада національної безпеки і оборони розгляне питання поставок газу до України.

Про це пише zn.ua з посиланням на інформовані джерела.

Зокрема, на засіданні буду розглянуті енергетичні питання. За інформацією видання, на засіданні РНБО планує затвердити документи, пов`язані з поставками газу до України, зокрема, можливо, газові директиви.

Очікується, що на завтрашньому засіданні буде велика закрита частина, на якій і розглядатимуться газові документи.

Як нагадує «Дзеркало тижня», в період президентства Віктора ЯНУКОВИЧА засідання РНБО проходять досить рідко. Крім того, засідання РНБО часто відміняються або переносяться.

Останнє засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося 8 квітня 2011 року. На ньому розглядалися питання підвищення безпеки українських атомних електростанцій.

Тим часом у прес-службі РНБО повідомили УНІАН, що під час завтрашнього засідання розглядатиметься питання енергетичної безпеки держави.

Засідання під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розпочнеться об 11.30. Після закінчення засідання, орієнтовно о 12.30, із заявою для преси виступить секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА.

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