«Укрнафта»: головою правління, як і раніше, лишається Пітер Ванхеке

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ПАТ «Укрнафта» заявляє, що Пітер ВАНХЕКЕ продовжує виконувати свої обов'язки як голова правління компанії, і повідомляє, що станом на сьогоднішній день загальні збори акціонерів компанії не скликалися.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії, коментуючи повідомлення в ЗМІ про те, що в компанії змінилось керівництво.

«Компанія веде непросту роботу зі стабілізації показників видобутку нафти і газу і створення умов для їх зростання у майбутньому. Ця робота є особливо важливою, враховуючи завдання уряду зі зменшення залежності країни від імпорту вуглеводневої сировини. Спроби підірвати моральний дух багатотисячного колективу ПАТ «Укрнафта», подібні сьогоднішній, вочевидь не сприяють досягненню відповідних цілей. Ми розчаровані тим, що деякі українські ЗМІ поспішають розповсюдити неперевірену інформацію. Викликає здивування, що ці ЗМІ не зробили жодних спроб зв'язатися з представниками компанії для підтвердження або спростування цих чуток», – зазначив голова правління ПАТ «Укрнафта» Пітер ВАНХЕКЕ.

Нагадаємо, сьогодні ряд інтернет-видань з посиланням на неназвані джерела повідомили про переобрання голови правління ПАТ «Укрнафта».

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Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На "Укрнафту" припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 12% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами (Охтирканафтогаз, Чернігівнафтогаз, Полтаванафтогаз, Долинанафтогаз, Надвірнанафтогаз, Бориславнафтогаз), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значним числом інших нафтесервісних підрозділів.

Крім того, "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать 562 АЗС по всій території країни.