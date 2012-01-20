Ціна нафти продовжує рости. Ф'ючерси на WTI перевищили 100 дол за барель

На світових торгах у п`ятницю, 20 січня, ціни на нафту продовжили зростання.

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,11 долара, або на 0,11% - до 100,5 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,2 долара, або на 0,18%, - до 111,75 долара за барель.

Подорожчання "чорного золота" відбулося на тлі статданих зі США. Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 13 січня, скоротилися на 3,4 мільйона барелів, або на 1,04%, - до 331,209 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Крім того, з оптимізмом на ринках були сприйняті дані про те, що Франція та Іспанія в четвер провели вдалі розміщення держоблігацій. Зокрема, уряд Франції розмістив держоблігації майже на 8 мільярдів євро при цільовому діапазоні в 6,5-9,5 мільярда доларів, а влада Іспанії - на 6,6 мільярда євро, вище цільової планки в 3-4,5 мільярда євро.