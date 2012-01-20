Харківські ТЕЦ розглядають можливість переходу з газу на вугілля.

Як повідомили кореспонденту УНІАНу прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА Валентина ДУЛУБА, у даний час всі харківські ТЕЦ ведуть розрахунок коштів, необхідних для реконструкції і заміни устаткування і переходу з газу на вугілля.

«Це серйозні капіталовкладення. Згідно з заявами міністерства (Міністерство енергетики і вугільної промисловості України – УНІАН), окрім державних коштів необхідно залучати приватний капітал. У міру підготовки розрахунки буде передано у міністерство, і буде ухвалено рішення про частку участі бюджету та інвесторів. Коли буде визначено всі основні напрями програми, можна буде сказати, скільки коштуватиме переобладнання", - сказав В.Дулуб, підкресливши, що це дуже великі кошти.

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При цьому він відзначив, що, враховуючи значні запаси вугілля в Україні, використовувати своє джерело сировини для того, щоб зменшити споживання імпортного газу, "було б правильно і ефективно".