США виступають за створення тристороннього консорціуму з управління ГТС України

Спеціальний посланець з енергетичних питань в Євразії Держдепартаменту США Річард МОРНІНГСТАР виступає за створення тристороннього консорціуму з управління газотранспортною системою України за участю України, Росії і Європи, оскільки така структура дасть змогу забезпечити надійну, ефективну і прозору роботу ГТС.

Про це Р.МОРНІНГСТАР заявив під час міжнародної конференції «Природний газ і енергетичне майбутнє України», яка пройшла в Києві 18-19 січня, повідомили УНІАНу прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України. «Є сенс у тому, щоб українські, російські і європейські інвестори спільно зіграли роль у створенні надійної, ефективної і прозорої транзитної системи. Це мають овинні робити і Україна, і Росія, і Євросоюз», - сказав спецпосланець Держдепартаменту.

При цьому він додав, що українська ГТС створена ще за радянських часів і потребує значних коштів на модернізацію, що дозволить Україні і далі виступати важливим транзитером газу в Європу.

Р.МОРНІНГСТАР зазначив, що Україна є не тільки важливим транзитером російського газу, а й має значний потенціал в енергетиці, реалізація якого залежить від того, чи стане Україна більш енергетично незалежною.

Він висловив думку, що зараз настав переломний момент для України в здобутті енергетичної незалежності.

«За ті 18 років, протягом яких я періодично відвідую Україну, ще не було таких важливих часів в українській енергетиці, як зараз. Україна знаходиться на роздоріжжі, і зараз їй потрібно вирішити раз і назавжди, чи буде вона мати енергетичну незалежність», - сказав спеціальний посланець з енергетичних питань в Євразії Держдепартаменту США.

Він зазначив, що США підтримують майбутнє України в Європейській енергетичній співдружності. Р.МОРНІНГСТАР додав, що Україна має створити прозоріший економічний клімат в енергетиці, а також виконувати зобов`язання перед МВФ.

Нагадаємо, на міжнародній конференції «Природний газ і енергетичне майбутнє України» провідна енергоконсалтингова компанія IHS CERA дала оцінку газового ринку України. За висновками експертів, Україна має потенціал для повного забезпечення себе природним газом у разі послідовного впровадження енергетичної політики, спрямованої аправленої на залучення приватних інвестицій у нафтогазовий сектор і реалізації потенціалу власної ресурсної бази.

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