РНБО визначилась з заходами для забезпечення енергонезалежності України

Рада національної безпеки і оборони України вирішила опрацювати додаткові заходи для забезпечення енергетичної незалежності країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА за результатами засідання РНБО, яке відбулось сьогодні у Києві.

За її словами, темою сьогоднішнього засідання стало подолання кризової ситуації, пов’язаної із газовим контрактом 2009 року з Російською Федерацією.

Р.БОГАТИРЬОВА заявила, що у зв’язку з умовами цього контракту на сьогодні в Україні «виникла реальна загроза національній безпеці».

Як сказала секретар РНБО, угода загнала економіку України у складні умови. За її словами, непомірно високі тарифи на постачання газу порівняно з іншими країнами знижують конкурентоспроможність України.

На підтвердження Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що щорічно Україна сплачує Росії за газ 96 млрд. грн., і збитки держави становлять до 5 млрд. доларів на рік.

У зв’язку з цим вона заявила, що уряд України продовжує наполегливі переговори для підписання нового справедливого газового контракту.

При цьому вона додала, що ці переговори можуть довго тривати.

Як заявила Р.БОГАТИРЬОВА, усвідомлюючи це, РНБО вирішила опрацювати низку додаткових заходів для забезпечення енергетичної незалежності України.

Зокрема, за її словами, вирішено здійснити комплекс заходів у сфері диверсифікації постачання природного газу, зокрема, налагодити стратегічні відносини з провідними країнами – постачальниками газу в регіоні.

Також вирішено збільшити видобуток газу на території України, при цьому усі ці обсяги будуть направлені на потреби населення і комунальних підприємств.

Також, сказала секретар РНБО, було вирішено розпочати масштабне запровадження енергозберігаючих проектів і використання альтернативних джерел.