Путін доручив розпочати будівництво «Південного потоку» наприкінці цього року

Москва. Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН доручив розпочати будівництво газопроводу «Південний потік» в обхід України в грудні цього року замість 2013 року, як планувалося раніше.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради з питань реалізації проекту «Південний потік», яке провів глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

«Відповідно до доручення глави уряду РФ Володимира ПУТІНА прийняте рішення значно прискорити початок реалізації проекту. На нараді був схвалений докладний план заходів, який дасть змогу приступити до будівництва газопроводу «Південний потік» не в 2013 році, як планувалося раніше, а вже в грудні 2012 року», - йдеться в повідомленні.

Як заявив О.МІЛЛЕР, у «Газпрому» є все необхідне для істотного випередження раніше оголошених термінів початку будівництва «Південного потоку».

«Для цього в нас вже є міжнародно-правова база, величезна зацікавленість всіх учасників проекту в Європі, необхідні фінансові ресурси і унікальний досвід здійснення масштабних морських газотранспортних проектів. Проект запитаний і його чекають, ми приступаємо до його реалізації», - сказав на нараді О.МІЛЛЕР.

Розроблений у «Газпромі» графік будівництва «Південного потоку» в лютому буде представлений Раді директорів South Stream Transport AG.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ заявив, що переміщення по «Південному потоку» слід використовувати на переговорах з Україною.

«Мені здається, що всі ці чинники необхідно враховувати під час прийняття вагомих рішень, зокрема й з Україною. І наші партнери повинні розуміти, що існують різні можливості для того, щоб «Газпром» постачав газ до Європи», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Раніше Туреччина дала дозвіл на прокладання «Південного потоку» в своїй винятковій економічній зоні.

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Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

У III кварталі 2011 року була завершена розробка Зведеного техніко-економічного обгрунтування «Південного потоку», що об`єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

У Зведеному ТЕО представлені: основні технічні рішення за проектом з обгрунтуванням їх здійснення, оцінка екологічної безпеки і заходи щодо охорони довкілля, оцінка економічної ефективності проекту з урахуванням капітальних та експлуатаційних витрат.