«Київенерго» в понеділок може змінити гендиректора компанії - джерело

Наглядова рада енергокомпанії «Київенерго» в понеділок 23 січня після проведення загальних зборів акціонерів може змінити генерального директора товариства.

Про це УНІАН повідомили джерело в галузі.

За його словами, на посаду нового гендиректора замість Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО, який займає цей пост, у даний час розглядається 2 кандидатури. Найбільш ймовірна з них, зазначив співрозмовник агентства, це генеральний директор ВАТ «Дніпрообленерго» Олександр ФОМЕНКО.

«Його кандидатура підтримується мажоритарним акціонером (ДТЕК - УНІАН)», - сказав співрозмовник.

У прес-службах ДТЕК і «Київенерго» агентству не коментують зазначену інформацію.

Нагадаємо, до приходу в «Дніпрообленерго» в квітні 2010 року 36-річний О.ФОМЕНКО з 2005 року очолював енергопостачальну компанію ВАТ «ПЕМ-Енерговугілля», що входить в структуру енергохолдингу ДТЕК. До цього з 2000 року входив до правління ще однієї енергопостачальної компанії ДТЕК - ТОВ «Сервіс-Інвест».

Як повідомляв УНІАН, керуюча компанія енергохолдингу ДТЕК DTEK Holdings Ltd в грудні 2011 року придбала на приватизаційному конкурсі 25% державного пакета «Київенерго» за 450,5 млн. грн. Таким чином, ДТЕК довів свою частку в СФ компанії до 71,89%.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» - акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу та збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання та котелень.