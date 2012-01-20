Україна і Росія наближаються до завершального етапу переговорів - Азаров

Україна і Росія наближаються до завершального етапу газових переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на підсумковій прес-конференції.

«Зараз, нарешті, ми наближаємося до фінішу або, так би мовити, до завершального етапу цих переговорів. Мені дуже хотілося б, щоб вони пройшли якнайшвидше. Дуже хотілося б, адже я знаю реальну ситуацію», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що Україна вважає єдино можливим шляхом створення тристороннього консорціуму з управління ГТС.

«Створення тристороннього газотранспортного консорціуму, який би зняв з країни частину того величезного навантаження з підтримки цієї системи, є єдино можливим», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в процесі переговорів Україна не йде на односторонні поступки. «Тому так важко і йдуть ці переговори, адже ні Президент, ні уряд не поступаються національними інтересами. Ні про які поступки односторонні взагалі не йдеться. Ось тому так важко йдуть переговори», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр позитивно відгукнувся про заяву міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА стосовно того, що РФ у процесі переговорів враховуватиме інтереси України.

«Добре, що пан ЛАВРОВ зробив таку заяву. Дуже важливо зараз, щоб за цією заявою відбулися конкретні дії», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що Україна і Росія мають врахувати інтереси один одного при вирішенні газового питання.

«Якщо ми хочемо бути близькими партнерами, то ми маємо врахувати інтереси один одного. Хочу Вас запевнити, що в політичному плані, не вдаючись у комерційні подробиці, Росія готова повною мірою врахувати інтереси України, враховуючи інтереси Росії нашими українськими друзями», - зазначив С.ЛАВРОВ.

Відповідаючи на запитання, чому Росія відмовляється від створення тристороннього газового консорціуму, про що повідомляли ЗМІ, С.ЛАВРОВ сказав: «Я не думаю, що Ви правильно описали ситуацію з позицією Росії щодо майбутнього ГТС України».

«Ці питання обговорюються серйозно», - додав він.

При цьому С.ЛАВРОВ зазначив, що не займається газовими питаннями.

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