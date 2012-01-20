Екологи виступають проти планів уряду перевести ТЕЦ з газу на вугілля

Плани уряду перевести міські котельні з газу на вугілля загрожують Україні зростанням викидів парникових газів, забрудненням повітря та збільшенням неефективного субсидування.

Про це УНІАН повідомили в Національному екологічному центрі України.

У повідомленні зазначається, що переведення ТЕЦ з газу на вугілля у зв’язку з високими цінами на російський газ не є раціональним вирішенням цієї проблеми. Екологи наголошують, що це призведе до негативних наслідків: забруднення міського повітря сажею, чадним газом, іншими викидами.

На думку фахівців, для переведення ТЕЦ на вугілля необхідні додаткові інвестиції у встановлення очисних споруд та переобладнання котелень.

Крім того, екологи зазначають, що внаслідок збільшення об’ємів використання вугілля загостряться екологічні проблеми регіонів, що видобувають вугілля: збільшиться кількість териконів, можуть відбутися підтоплення ґрунтовими водами житлових будівель та комунікацій, забруднення річок та ґрунтових вод.

Також у НЕЦУ наголошують, що Україна у випадку збільшення використання об’ємів вугілля порушить міжнародні домовленості щодо зменшення викидів парникових газів.

Координатор програми зі зміни клімату Національного екологічного центру України Христина РУДНИЦЬКА вважає, що «Україна намагається прискорити процес зміни клімату та підвищення загальної температури на планеті». «У цей самий час інші країни підвищують енергоефективність та збільшують використання відновлювальних джерел енергії», - нагадала вона.

Екологи наголошують, що приклади поодиноких відремонтованих та утеплених будинків свідчать, що лише ці заходи знижують споживання тепла і газу на 50%. Вони вважають, що у комплексі з ремонтом теплотрас та модернізацією котелень цей показник може становити 70-80%.

На переконання фахівців Національного екологічного центру України, саме завдяки ощадливому використанню енергії можна скоротити витрати на газ, що вже підтверджено досвідом інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня під час брифінгу міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна планує перевести всі ТЕЦ з газу на вугілля, що дозволить економити близько 6 млрд. куб. м газу на рік.

«Ми переводимо всі наші ТЕЦ на вугілля. На це буде потрібно приблизно рік, але ми цю роботу вже почали», - сказав він.

Міністр зазначив, що для реалізації цієї програми необхідно ухвалити закон, який дозволить приватизацію ТЕЦ і передачу їх в концесію.

«Як тільки буде ухвалено закон про виведення їх з об`єктів, які не підлягають приватизації, ми їх направлятимемо в концесію або на приватизацію. Але з однією умовою - переведення на водо-вугільну технологію», - сказав Ю.БОЙКО.

Він також зауважив, що про впровадження водо-вугільної технології Україна домовляється з китайськими партнерами. «Цю технологію ми зараз розробляємо разом із китайськими партнерами. Вона дасть нам економію близько 6 млрд. кубометрів газу на рік», - сказав Ю.БОЙКО.

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