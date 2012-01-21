Україна оголосила тендер на визначення оцінювача ГТС

Україна оголосила тендер на визначення компанії для оцінки вартості газотранспортної системи (ГТС).

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, в ефірі телеканалу «Інтер» у п`ятницю ввечері.

«Вчора оголошено тендер із відбору оцінювача по консорціуму, по газотранспортній системі й після завершення оцінки ми готові надати інформацію європейським партнерам», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Ю.БОЙКО заявляв, що Україна не має наміру продавати Росії свою ГТС в обмін на зниження ціни на газ, незважаючи на триваючі майже на два роки переговори про нову угоду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня голова «Газпрому» повідомив, що Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і запитала знижку на газ у 9 мільярдів доларів щорічно в разі створення газотранспортного консорціуму. На початку січня Верховна Рада України ухвалила рішення відкласти розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу, що передбачає передачу газотранспортної системи країни в оренду, до завершення газових переговорів із РФ.

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