Україна не будувала термінал скрапленого газу, аби не дратувати Росію - Порошенко

Україна не будувала термінал скрапленого газу, який міг би вирішити газову проблему, аби не дратувати Росію.

Про це в ефірі «Шустер Live» заявив екс-міністр закордонних справ, голова ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО.

За його словами, без диверсифікації енергопостачання, без газу із Азербайджану та Туркменістану, терміналу скрапленого газу тощо ситуація не зміниться.

«Ми не починали будували термінал скрапленого газу, щоб не дратувати Росію», - сказав П.ПОРОШЕНКО. Крім того, додав він, Україна не починала модернізацію газотранспортної системи та не залучала до цього країни ЄС, бо чекала згоди Росії. «Я переконаний, що на сьогодні політичне розуміння необхідності розпочати цей процес нарешті з’явилося», - додав П.ПОРОШЕНКО.

Він наголосив, що жодна нормальна країна не може жити лише на спотовому газі. П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що такого поняття як ринкова ціна на газ не існує, по всій Європі взагалі не існує. «Ціни ринкової на газ не існує. Якби існував ринок газу, не було би політичної зброї у Російської Федерації», - сказав він.

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