Нємцов радить Україні, як домовлятися з Росією про газ

Опозиційний російський політик Борис НЄМЦОВ переконаний, що Україні не варто очікувати конкретних результатів в газових переговорах до кінця виборів Президента в Росії.

Про це він заявив в ефірі «Шустер Live».

Б.НЄМЦОВ зауважив, що в газових переговорах кандидат в президенти РФ демонструє стійкість та «нібито захищає інтереси Росії». За його словами, якщо він піде на поступки Україні в газовому питанні, то його опоненти скористаються цим і будуть висувати звинувачення. «Тому зараз не найкращий час намагатися домовитися швидко…До 4 березня, вочевидь рухів отримати ніяких не можливо. Після 4 березня, скоріше за все можна домовитися», - сказав Б.НЄМЦОВ.

Б.НЄМЦОВ зауважив, що нижча ціна на газ в Німеччині та Італії зумовлена особистим гарним ставленням Володимира ПУТІНА до керівництва цих країн.

Він наголосив, що Україна має продовжувати переговори щодо ціни на газ. «Я би прив’язав ціну на газ для України до ціни на газ в Німеччині та Італії. Але не до ціни контракту, а до реальної ціни з урахуванням знижок. У ПУТІНА неформальні відносини з лідерами Італії та Німеччини. Він їм дає великі знижки. Ви тут обурюєтеся, а проблема вся в тому, що він їм дає знижки, а вам ні», - сказав він. Б.НЄМЦОВ вважає, що Україна має сказати, що готова платити реальну європейську ціну. «Тобто ціну фактичну в Німеччині мінус транзит від України до Німеччини. Тоді всі знижки, які діють в Німеччині будуть діяти і тут у вас. І навпаки, якщо там не буде знижок, то і у вас не буде», - додав політик.

Б.НЄМЦОВ також висловив думку, що в інтересах всіх сторін було б все таки створення консорціуму Україна-Росія-ЄС. «Його треба робити для того, щоб модернізувати систему…Якщо все завершиться консорціумом, то ціну більш доступну отримати можна», - додав він.

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