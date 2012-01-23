Винні в укладенні «кабальних газових угод» мають відповідати перед народом - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що винні в укладенні «кабальних газових угод» мають нести відповідальність перед українським народом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України у Національному палаці «Україна» в Києві.

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«…Україна стала заручницею кабальних газових угод, підписаних у 2009 році, за рахунок яких країна несе величезні мільярдні збитки. …Без перебільшення скажу, що ці угоди, ці борги стали реальною загрозою національній безпеці України. І ті, хто незалежно від посад підштовхував Україну до прірви, мають нести відповідальність перед українським народом», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

«Саме рівність усіх перед законом, невідворотність покарання за його порушення є ознаками правової держави», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

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