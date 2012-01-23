Ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі очікувань рішення щодо Ірану

На світових торгах у понеділок, 23 січня, ціни на нафту змінюються різноспрямовано на тлі невизначеності відносно санкцій на імпорт іранської нафти і нафтопродуктів в країни ЄС.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,29 долара, або на 0,29% - до 98,04 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,16 долара, або на 0,15%, - до 110,02 долара за барель.

Очікується, що посилення санкцій Євросоюзу проти Ірану схвалять у понеділок в Брюсселі на першому у новому році засіданні глав МЗС 27 країн ЄС, однак на ринку все ще зберігаються чутки, що санкції можуть бути відкладені, передає Bloomberg.

Крім того, інвестори очікують підписання договору про бюджетну стабільності в Європі, який передбачає автоматичні санкції щодо країн-порушників бюджетної дисципліни, яке може відбутися вже 30 січня.