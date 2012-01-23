Сирія оцінила у 2 млрд. доларів свої збитки від нафтових санкцій ЄС і США

Сирія оцінила свої збитки від нафтових санкцій Євросоюзу і США у 2 млрд. дол. Про це заявив міністр нафти країни Суфіан АЛАУ, передає "Лента.ру" з посиланням на SANA.

Міністр зазначив, що енергетичний сектор країни постраждав не лише від неможливості експортувати сировину, але й від дій "терористів". Останні, за словами С.АЛАУ, вбили 21 робітника-нафтовика, поранили 24 чоловік і завдали збитку галузі у розмірі 34 млн. дол. Міністр не уточнив, за який період це було зроблено.

Зараз стосовно режиму сирійського президента Башара АСАДА діють санкції Євросоюзу, США і Ліги арабських держав. Американська влада останнього разу поповнювала “чорний список” сирійських компаній на початку грудня минулого року. Організації, що потрапили до переліку, і чиновники позбавляються доступу до фінансової системи США, а їх активи підлягають конфіскації.

Євросоюз, який є основним покупцем сирійської нафти, зробив упор на енергетичний сектор. Санкції передбачають заборону на експорт сировини. Дамаск намагається знайти нових покупців, проте переговори поки що не дали ніяких результатів. Після введення санкцій нафтовидобування нафти в Сирії впав на 30%.

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