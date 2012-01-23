Кабмін пропонує дозволити оренду і концесію низки ТЕЦ

Кабінет міністрів України пропонує виключити з переліку об`єктів, які не підлягають приватизації, 13 великих теплоелектроцентралей (ТЕЦ) для подальшої передачі в оренду або в концесію.

Про це сказано в законопроекті, зареєстрованому урядом у Верховній Раді 16 січня (реєстр. №9713), яким пропонується внести відповідні зміни до деяких законів України з питань приватизації.

До переліку таких об`єктів, зокрема, планується включити Дніпродзержинську і Криворізьку ТЕЦ (обидві Дніпропетровська обл.), Північнодонецьку і Лисичанську ТЕЦ (обидві Луганська обл.), Харківську ТЕЦ-5 і ТЕЦ "Есхар" (обидві Харківська обл.), Сімферопольську, Камишбурунську ТЕЦ і Сакські теплові мережі (все АР Крим), Севастопольську, Миколаївську, Одеську і Херсонську ТЕЦ.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що його ухвалення забезпечить реалізацію програми технічного переоснащення ТЕЦ для зменшення споживання природного газу і його заміния на інші альтернативні види палива.

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