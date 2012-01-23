«Газпром» цього року вдвічі збільшить закупівлю азербайджанського газу - до 3 млрд.куб.м

Російське ВАТ «Газпром» у 2012 році вдвічі збільшує закупівлю азербайджанського газу - до 3 млрд. куб. м.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», відповідне доповнення до чинного контракту купівлі-продажу азербайджанського природного газу сьогодні в Красній Поляні підписали голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки (ДНКАР) Ровнаг АБДУЛЛАЄВ.

«Відповідно до документа в 2012 році обсяг закупівлі газу з Азербайджану зросте з 1,5 до 3 млрд. куб. м на рік, а з 2013 року — перевищить 3 млрд. куб. м», - йдеться в повідомленні.

О.МІЛЛЕР і Р.АБДУЛЛАЄВ високо оцінили взаємодію компаній, що динамічно розвивалася, в нафтогазовій сфері, зазначивши, що зміцнення співпраці «Газпрому» і ДНКАР відповідає стратегічним інтересам обох країн.

«Другий рік підряд ми подвоюємо закупівлі азербайджанського газу. Російський-азербайджанське енергетичне партнерство розвивається хорошими темпами, що свідчить про взаємне прагнення й надалі нарощувати обсяги постачань вуглеводнів. Відсутність верхньої планки обсягів закупівлі газу, територіальна близькість, наявність добре відлагодженої газотранспортної інфраструктури, виключення транзитних зон дозволяють Азербайджану найбільш економічно вигідно експортувати природний газ до Росії», - сказав О.МІЛЛЕР.

Довідка УНІАН. Азербайджан має в своєму розпорядженні розвідані запаси природного газу в обсязі до 1,5 трлн. куб. м, включаючи родовище Шах-Деніз, розташоване в азербайджанському секторі шельфу Каспійського моря, з передбачуваними запасами майже 1,2 трлн. куб. м природного газу.

Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (ДНКАР) – найбільша державна нафтогазова компанія Азербайджану, в сферу діяльності якої входять розвідування, видобування, переробка, транспортування і реалізація нафти, природного газу і газового конденсату.

14 жовтня 2009 року «Газпром» і ДНКАР підписали контракт купівлі-продажу азербайджанського газу. З 1 січня 2010 року азербайджанський газ уперше почав надходити до Росії через ГІС «Ширванівка». Обсяг постачань протягом 2010 року склав 0,8 млрд. куб. м.

3 вересня 2010 року «Газпром» і ДНКАР підписали доповнення до чинного контракту купівлі-продажу азербайджанського природного газу.

У 2011 році з Азербайджану в Росію було поставлено близько 1,5 млрд. куб. м природного газу.