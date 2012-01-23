До 2030 року 30% енергоносіїв в Україні можна замінити на відновлювані - експерт

Ухвалення нової Державної програми розвитку відновлюваної енергетики дозволить підвищити рівень незалежності України, зменшити обсяги використання традиційних природних ресурсів, поліпшити екологічну ситуацію, а також наблизитися до вимог Євросоюзу.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№2, 20—27 січня 2012 року) заявив директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Нвер МХІТАРЯН. За його словами, паралельно з переглядом енергетичної програми в Україні повинна бути прийнята нова Державна програма розвитку відновлюваної енергетики. І в ній необхідно прописати мету — заміщення до 2030 року 30% енергоносіїв з традиційних джерел енергоносіями з поновлюваних джерел при зниженні їх вартості мінімум у два рази.

Виконання цієї програми, відзначив експерт, дасть можливість підвищити рівень енергетичної незалежності України, зменшити обсяги використання традиційних природних ресурсів, поліпшити екологічну ситуацію, вдосконалити механізм державного управління і регулювання в галузі.

Крім того, позитивним побічним, але важливим ефектом буде й наближення України до вимог Європейського Союзу з погляду реалізації положень Енергетичної хартії.

«Згадаю тільки один прогнозний техніко-економічний показник від зростання використання енергії відновлюваних джерел: надходження коштів до державного бюджету за рахунок податку на прибуток за період 2011—2030 рр. прогнозується в обсязі 158 млрд. грн., а до 2055 рр. — 860 млрд. грн. Крім того, надходження до бюджетів усіх рівнів зростуть за рахунок нарахувань на заробітну плату, орендних платежів, компенсацій за запобігання шкідливим викидам тощо. Це об`єктивно вигідний шлях, важливо тільки його почати», — вважає професор.

Він відзначив, що на першому етапі реалізації програми необхідно створити інноваційний центр, який би координував різнопланові заходи, необхідні для досягнення цієї мети. На думку Н.Мхітаряна, доцільно було б створити його на базі Інституту відновлюваної енергетики (ІВЕ) НАН України як провідної організації в галузі альтернативної енергетики.

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