Реалізація бензину через АЗС в грудні скоротилася на 9,4%, дизпалива – на 13,6%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7 450 одиниць, в грудні 2011 року скоротилася на 9,4% у порівнянні з груднем 2010 року, до 267,0 тис. тонн, а дизельного палива на 13,6% – до 136,6 тис. тонн.

Про це УНІАНповідомили в Державній службі статистики України.

У повідомленні наголошується, в об`ємі реалізованого бензину 54,2% доводилося на продаж бензину марок А-94-98, 42,5% – А-90-93, 3,3% – А-72-80.

Крім того, в грудні 2011 року було реалізовано зрідженого і скрапленого газу відповідно 25 тис. тонн і 14,8 тис. тонн (дані щодо реалізації газу для автомобілів розробляються, починаючи з січня 2011 року).

У грудні через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів, зрідженого і скрапленого газу для автомобілів на загальну суму 5,618 млрд. грн., з якої 3,635 млрд. грн. (64,7%) становив роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,572 млрд. грн. (28,0%), – від продажу дизельного палива, 271,7 млн. грн. (4,8%) – від продажу зрідженого газу і 139,8 млн. грн. (2,5%) – від продажу скрапленого газу.

На 1 січня 2012 року на АЗС у залишках налічувалося 129,1 тис. тонн бензину, 66,8 тис. тонн дизельного палива, 8,7 тис. тонн зрідженого газу і 0,7 тис. тонн скрапленого газу.

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