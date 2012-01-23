Євросоюз затвердив введення ембарго на постачання нафти з Ірану

Сьогодні глави МЗС 27 країн Євросоюзу на засіданні в Брюсселі ухвалили рішення про введення ембарго на постачання нафти з Ірану, передає Reuters.

Зокрема, уряди Євросоюзу заборонили укладання контрактів на імпорт і перевезення іранської нафти та нафтопродуктів.

Ті країни, у яких вже є контракти з Іраном, можуть виконувати зобов`язання за ним до 1 липня. До 1 травня ЄС оцінить, наскільки ефективні вжиті заходи, і чи вдається країнам знаходити альтернативних постачальників.

Також міністри домовилися про заморожування активів центробанку Ірану і про заборону торгівлі золотом та іншими дорогоцінними металами з центробанком та іншими держустановами країни.

За допомогою цих заходів Євросоюз хоче змусити Іран згорнути програму збагачення урану, вважаючи, що Тегеран зацікавлений у створенні ядерної зброї.

Основна частка європейського імпорту іранської нафти, близько 68%, припадає на Грецію, Італію та Іспанію. У Греції частка споживання "чорного золота" з Ірану досягає 35%.

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