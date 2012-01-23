Фірташ у 2012 році закупить 8 млрд. куб. м газу для українських хімічних підприємств

Компанія OstChem Holding Limited має намір у 2012 році поставити 8 млрд. куб. м газу для потреб хімічної галузі, азотних підприємств Дмитра ФИРТАША.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Д.ФІРТАША.

«Ми забезпечили стабільну роботу найбільших підприємств хімічної галузі, яка є стратегічною для економіки України. Поставки необхідних обсягів газу дозволяють нам продовжити модернізувати підприємства, створювати й розвивати на їх базі нафтохімічне виробництво. Наша кінцева мета – посилення позицій України на глобальних ринках хімічної продукції», – відзначив глава ради директорів Group DF Д.ФІРТАШ.

Також у повідомленні зазначається, що в 2011 році на азотних підприємствах Д.ФІРТАША в реконструкцію й капітальні ремонти виробничих потужностей було вкладено 1 млрд. грн.

Раніше повідомлялося, що група хімічних компаній Ostchem Group, підконтрольна бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, відмовилася від імпорту в Україну природного газу середньоазіатського походження через його високу вартість.

Ostchem імпортував газ для своїх хімічних підприємств, а також афільованих із власником групи хімзаводів в Україні.

За даними Державної служби статистики України, в січні-листопаді 2011 р. Україна імпортувала 4,189 млрд. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану й Узбекистану.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, якому належить Group DF, заявляв, що з квітня 2011 р. холдинг Ostchem почав прямий імпорт середньоазіатського газу для своїх хімічних підприємств в Україні в обхід російського «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України». Ostchem Holding, за словами Д.ФІРТАША, купує газ дешевше, ніж «Нафтогаз».

Довідка УНІАН. До Ostchem Holding входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії "Рівнеазот" (Рівненська обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) і "Нітроферт" (Естонія).

Крім того, Д.ФІРТАШ безпосередньо контролює великих виробників мінеральних добрив - компанію "Сєверодонецьке об`єднання "Азот" (Луганська обл.), концерн "Стирол" (Горлівка, Донецька обл.) і "Азот" (Черкаси).

Group DF належить 90% акцій компанії Ostchem Holding.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.