ДТЕК оновив склад наглядової ради «Київенерго»

Акціонери енергокомпанії ПАТ «Київенерго» на позачерговому засіданні у понеділок оновили склад наглядової ради товариства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мажоритарного акціонера компанії енергохолдингу ДТЕК.

Згідно з повідомленням, до оновленого складу наглядової ради компанії обрано ТОВ «ДПЕК», DTEK Holdings Ltd, DTEK Holdings B.V., DTEK Investments B.V., НАК «Енергетична компанія України», а також депутата Київської міської ради Івана ПЛАЧКОВА (партія «УДАР»).

На першому засіданні оновленого органу управління товариства його головою обрано І.ПЛАЧКОВА.

За словами гендиректора ДТЕК Максима ТИМЧЕНКА, І.ПЛАЧКОВ представлятиме у наглядовій раді інтереси міської ради і Київської міської державної адміністрації.

«Іван Васильович (ПЛАЧКОВ - УНІАН) добре розуміється на фінансово-виробничій діяльності компанії, проблемах енергетики. … На новій посаді його буде активно залучено до процесів підвищення якості послуг і масштабної модернізації компанії, яка повинна стати візитною карткою енергетики України», – цитує прес-служба ДТЕК М.ТИМЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, управляюча компанія енергохолдингу ДПЕК DTEK Holdings Ltd у грудні 2011 року придбала на приватизаційному конкурсі 25% державного пакета «Київенерго» за 450,5 млн. грн. Таким чином, ДПЕК довела свою частку у СФ компанії до 71,89%.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних.