Ціна української нафти на торгах УМВБ знизилася на 3,8%

Середньозважена ціна реалізації української нафти 20 січня на аукціонних торгах № 161 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 3,8%, або на 273,1 грн. за тонну, в порівнянні з попереднім аукціоном, до 6919 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні наголошують, що на торгах було реалізовано 169,180 тис. тонн нафти на загальну суму 1 млрд. 170 млн. 556,420 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2011 середньозважена ціна реалізації української нафти на аукціонних торгах № 160 на УМВБ збільшилася на 0,5%, або на 34,1 грн. за тонну, в порівнянні з попереднім аукціоном, до 7192,1 грн. за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж добутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно із законодавством, стартова ціна реалізованої на аукціонах української нафти і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржових торгів.