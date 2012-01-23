У Донецьку на шахті ім. Засядька загинув гірник - машиніст електровоза підземної ділянки «Підземний транспорт», 1968 року народження.

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Донецькому об`єднаному теркомі Віктора БЛАГОВЕЩЕНСЬКОГО.

За його словами, трагедія сталася вчора. «Під час виконання маневрових робіт машиніст електровоза, стоячи в кабіні електровоза 2АМ-8Д, ударився головою об газовідсмоктувач», - пояснив В.БЛАГОВЕЩЕНСЬКИЙ. За його даними, отримані гірником травми – закрита черепно-мозкова травма, перелом шийного відділу хребта, відкритий перелом правої кисті й скальпована рана кисті – стали причиною смерті підземного машиніста.

Наразі на підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка спільно з органами профспілки з`ясовує точні обставини й причини трагедії.