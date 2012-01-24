На тлі іранських подій ціна нафти змінилася різноспрямовано

На світових торгах у вівторок, 24 січня, ціни на нафту змінюються різноспрямовано на тлі рішення ЄС щодо введення заборони на імпорт іранської нафти і нафтопродуктів в країни ЄС.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,02 долара, або на 0,02% - до 99,56 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,12 долара, або на 0,12%, - до 110,7 долара за барель.

Представники МЗС 27 країн Євросоюзу на засіданні в Брюсселі в понеділок ухвалили рішення про введення ембарго на постачання нафти з Ірану. Причиною введення нових санкцій проти Ірану є те, що Тегеран, на думку ЄС, як і раніше не бажає співпрацювати з міжнародним співтовариством з питань, пов`язаних з розвитком своєї ядерної програми, передає Bloomberg.

На динаміку вартості нафти у вівторок впливають очікування того, що 25 січня Міненерго США може повідомити про зростання запасів бензину в країні на 2 мільйони барелів - до 229,5 мільйона барелів.