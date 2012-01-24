"Газпром" і "Нафтогаз" активізують створення СП для робіт на шельфі Чорного моря

Москва. Оператор зарубіжних проектів «Газпрому» Gazprom International і НАК «Нафтогаз України» домовилися активізувати роботи зі створення спільного підприємства (СП) для розробки структури Паласа на українському шельфі Чорного моря.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Gazprom International, робоча зустріч представників «Газпрому» з делегацією НАК «Нафтогаз України» відбулася 18 січня ц.р. у московському офісі Gazprom International. З російського боку в зустрічі взяли участь: начальник управління техніки і технології розробки морських родовищ ВАТ «Газпром» Володимир ВОВК, начальник управління геологорозвідки, ліцензування і надрокористування Сергій КАРНАУХОВ, начальник управління з роботи з країнами ближнього зарубіжжя Віктор ВАЛОВ, управляючий директор компанії Gazprom International Валерій ГУЛЕВ, перший заступник директора - виконавчий директор московського філіалу Gazprom International Юрій СКОК, представники ВАТ «Газпром» і Gazprom International. Українську делегацію представляли директор департаменту з видобутку газу і нафти НАК «Нафтогаз України» Олександр ЗЕЙКАН, заступник директора Василь ГЛАДУН і начальник відділу буріння свердловин департаменту Петро ЧЕПІЛЬ.

«Під час зустрічі сторони домовилися активізувати співпрацю зі створення спільного підприємства з метою освоєння і розробки структури Паласу і визначили перспективні плани з реалізації проекту на 2012 рік», - говориться в повідомленні.

Сторони обмінялися інформацією про діяльність компаній у галузі геологорозвідки та видобутку вуглеводнів і висловили зацікавленість в поглибленні взаємовигідної співпраці в галузі реалізації спільних upstream проектів.

Зокрема, на зустрічі було відзначено, що Gazprom International як єдине і спеціалізоване підприємство з реалізації нафтогазових проектів «Газпрому» за межами Росії готовий до спільного освоєння перспективних об`єктів на трансграничній ділянці шельфу Чорного моря. Йдеться про структуру Паласу в північно-східній частині Чорного моря, що охоплює східну частину Керченсько-Таманського шельфу і територіально розташованій на кордоні Росії та України.

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Gazprom International нагадує, що домовленість про спільну розробку цієї ділянки було досягнуто між «Газпромом» і «Нафтогазом України» в 2007 році й закріплено в угоді, метою якої є співпраця і організація спільної діяльності з освоєння цієї структури.

У березні 2011 року правлінням ВАТ «Газпром» схвалена програма освоєння ресурсів вуглеводнів на шельфі Чорного моря до 2030 року, відповідно до якої структура Паласу розглядається як найбільш перспективний на шельфі об`єкт.

На сьогоднішній день українська сторона провела на ділянці сейсморозвідувальні роботи 2D, інтерпретацію одержаних матеріалів, побудувала структурні карти і оцінила прогнозні ресурси вуглеводнів.

За даними НАК «Нафтогаз України», загальні видобувні ресурси категорії С3 на структурі Паласу можуть становити 12,2 мільйона тонн нафти, 120,7 мільярда кубометрів газу. Сукупні видобувні ресурси оцінюються компанією в 132,9 мільйона тонн умовного палива.

При цьому українські партнери запропонували фахівцям «Газпрому» відвідати Київ для вивчення і аналізу геолого-технічної та фінансово-правової документації в лютому цього року.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року глава російського газового холдингу Олексій МІЛЛЕР і глава українського Міненерговугілля Юрій БОЙКО домовилися про створення двох спільних підприємств: з видобутку газу з вугільних пластів на території України і з розробки структури Паласу на шельфі Чорного моря.

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