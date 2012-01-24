«Газпром» хоче збільшити свою частку на світовому ринку

Москва. Рада директорів ВАТ "Газпром" розглянула потенційні можливості щодо розширення частки присутності компанії на світовому ринку газу і пов`язаних з ним ринках, зокрема, електроенергетики і газохімії.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», правлінню компанії доручено продовжити роботу з реалізації основних заходів, спрямованих на розширення частки присутності компанії на світовому ринку.

Як пріоритетні визначено такі напрями: розширення і створення нових коридорів експорту трубопровідного газу до Європи; організація постачань трубопровідного газу в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону; нарощування обсягів зрідженого природного газу в експортному портфелі, зокрема зі Штокманівського проекту і перспективних виробництв ЗПГ на Далекому Сході; розвиток постачання малотоннажного зрідженого природного газу і компримованого природного газу за кордон; відбір і реалізація електроенергетичних проектів у Європі.

Крім того, Рада директорів ВАТ «Газпром» розглянула питання про адміністративні бар`єри і перешкоди для розвитку за кордоном.

Рада директорів ВАТ «Газпром» взяла до уваги інформацію про адміністративні бар`єри і перешкоди для розвитку компанії, пов`язані з Європейською енергетичною хартією, встановленими правилами входження в капітал газотранспортних систем Європи, а також обмеженнями щодо участі у розвитку інфраструктури споживання газу в країнах Азії.

«Правлінню доручено продовжити роботу з виявлення перешкод для розвитку групи «Газпром» за кордоном і вживання необхідних заходів для захисту інтересів компанії», - сказано у повідомленні.

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