Видобуток газу в Україні в 2011 році збільшився на 0,4%, нафти – скоротився на 6,3%

Українські нафтогазовидобувні підприємства в 2011 році збільшили видобуток газу на 0,4%, порівняно з 2010 роком, до 20,139 млрд. куб. м, у т.ч. підприємства НАК «Нафтогаз України» скоротили видобуток газу на 1,2% – до 18,112 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що в 2011 році видобуток нафти і газового конденсату в Україні скоротився на 6,3%, порівняно з 2010 роком, до 3,325 млн. тонн, у т.ч. підприємства НАК «Нафтогаз України» скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 6,6% – до 3,038 млн. тонн.

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Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз України».