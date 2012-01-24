Рівень розрахунків за спожитий газ в Україні в 2011 році скоротився до 86%

Протягом 2011 року підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 44 млрд. 38,4 млн. куб. м природного газу на загальну суму 80 млрд. 899,7 млн. грн., за які сплачено 69 млрд. 726,0 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що рівень розрахунків усіх споживачів за газ в 2011 році скоротився на 0,3 процентного пункту, порівняно з 2010 роком, до 86,2%.

Довідка УНІАН. У 2010 році підприємства, які входять до структури НАК «Нафтогаз України», поставили споживачам 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газу на загальну суму 69 млрд. 45,9 млн. грн., за які сплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Рівень розрахунків усіх споживачів за газ в 2010 році збільшився на 0,1 процентного пункту, порівняно з 2009 роком, до 86,5%.