Німецька Schmid готова інвестувати 245 млн. євро у видобуток вугілля в Харківській області

Німецька компанія Schmid готова інвестувати 245 млн. євро в розробку Новодмитрієвського родовища бурого вугілля у Барвенківському районі Харківської області.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління паливно-енергетичного комплексу ОДА Василя БЕЗ`ЯЗИЧНОГО.

За його словами, ще 15 грудня 2011 року було підписано відповідний Меморандум між Харківською обласною адміністрацією, Національною академією наук України і німецькою компанією, яка в своєму гарантійному листі повідомила, що вона готова фінансувати цей проект.

«Йшлося про транш у 245 мільйонів євро тільки для початку освоєння», - підкреслив В.Без`язичний.

Він відзначив, що на сьогодні для реалізації проекту у Барвенково Харківської області вже створено спільне україно-німецьке підприємство, а в найближчі два роки планується виконати проектно-розвідувальні роботи.

В.Без`язичний повідомив, що запаси вугілля на Новодмитрієвському родовищі становлять 390 млн. тонн. За його словами, видобуте вугілля можна використовувати як паливо на ТЕЦ, крім того, з нього можна виготовляти рідке паливо.

«У нас було декілька проектів по цьому родовищу, але до реалізації ще не приступили. Хоча це вугілля можна використовувати на будь-якій ТЕЦ, а також можна з нього виробляти рідке паливо, на яке потім перевести котельні. Річний видобуток бурого вугілля міг би дати можливість виготовити близько 7 млн. тонн бензину або дизельного палива. Загалом, розробляючи це родовище, близько 5 млрд. кубічних метрів газу ми теоретично зможемо замінити», - наголосив В.Без`язичний.

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