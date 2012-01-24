Теплова генерація України скоротила споживання газу на 35,4%

Енергогенеруючі компанії України в 2011 році скоротили споживання природного газу для виробництва електроенергії на 35,42%, або на 236,9 млн. куб. м. – до 431,8 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, минулого року генкомпаніям було поставлено газ товарною вартістю 1 млрд. 533,5 млн. грн., що на 16,1%, або на 294,5 млн. грн. менше вартості газу, поставленого в 2010 році. Рівень розрахунків генкомпаній за поставлений енергоресурс за підсумками року становив 98,1%, що на 1,3 п.п. нижче за рівень розрахунків за підсумками 2010 року.

У 2011 році енергогенеруючим компаніям України поставлено 27,276 млн. тонн енергетичного вугілля, що на 17%, або на 3,966 млн. тонн більше, ніж у 2010 році. Вартість відвантаженого генкомпаніям вугілля становила 24,331 млрд. грн., що на 45,2%, або на 7,574 млрд. грн. більше, ніж вартість вугілля, поставленого у 2010 році. Рівень розрахунків енергокомпаній за відвантажену товарну продукцію в 2011 році знизився на 4,4 п.п. з 101,5% до 97,1%, порівняно з 2010 роком.

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