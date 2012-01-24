НКРЕ зберегла прогнозну ринкову ціну електроенергії на лютий

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), зберегла прогнозну оптову ціну на електроенергію на лютий на рівні січня - 645,13 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на відповідну ухвалу від 23 січня №31.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 р. НКРЕ збільшила прогнозну оптову ціну на електроенергію на січень 2012 року на 4% - до 645,13 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

У 2011 році прогнозна оптова ціна виросла на 17,7% - з 527,12 грн. за МВт/год., встановлених для січня, до 620,32 грн. за МВт/год. для грудня.

НКРЕ прогнозувала, що в 2011 році оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням передбачуваної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.