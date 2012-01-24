Половину районних котелень Кіровоградщини переведуть на альтернативне паливо

Керівництво Кіровоградської області планує до кінця 2012 року перевести на альтернативне паливо половину газових котелень у районних центрах і сільській місцевості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЯРЕМЕНКО.

За його словами, чимало фермерів готові брати участь в таких проектах, поставляючи сільськогосподарські відходи для виготовлення біологічного палива - паливних гранул (пеллет), тріски. У першу чергу, влада планує перевести на альтернативні види палива заклади соціальної сфери та бюджетні установи.

«Мова поки не йде про міста обласного значення - Кіровоград, Знам`янку, Олександрію і Світловодськ. Тут економічно невигідно і необґрунтовано переходити на солому, оскільки не вистачить сировини», - зазначив С.ЯРЕМЕНКО. Він додав, що скористатися вугіллям для теплопостачання міст також немає можливості: теплоенергоцентралі в попередні роки були переобладнані для споживання газу, нове обладнання буде коштувати надто дорого.

Заступник губернатора повідомив про плани залучення інвесторів до будівництва заводів з виробництва біологічного палива. Він також підкреслив стратегічну важливість покладів бурого вугілля на території Олександрійського району Кіровоградської області.

«Я вважаю, що питання видобутку бурого вугілля треба ставити пріоритетним. Сировину можна використовувати для виготовлення водо-вугільної суміші, яка є вигідною альтернативою блакитного палива. Цей варіант також в розробці. Покладів бурого вугілля на території Кіровоградщини вистачить на 300 років, але необхідно близько року, щоб відкачати воду із затоплених шахт», - повідомив С.ЯРЕМЕНКО.

Він також зазначив, що керівництво області розраховує на третину знизити споживання газу вже в наступний опалювальний період.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Кіровоградська обласна рада затвердила програму модернізації регіональної комунальної теплоенергетики до 2015 року з обсягом фінансування в 169,38 млн. грн. Згідно з програмою, за звітний період в області необхідно замінити 40 одиниць котлів малої потужності, модернізувати 10 котлів високої потужності, ввести в дію 2 когенераційні установки, 50 індивідуальних теплових пунктів. Програмою передбачалося скорочення споживання природного газу на 10% за рахунок часткового заміщення альтернативним паливом.

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