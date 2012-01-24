«Дніпроенерго» в 2011 році збільшило прибуток на 51,1% - до 285,9 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) в 2011 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2010 роком на 51,1% - до 285,893 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Минулого року компанія збільшила валовий дохід (виручку від реалізації товарної продукції) на 38,8% - до 8 млрд. 483,734 млн. грн. Валовий прибуток компанії за підсумками 2011 року зріс у 1,9 рази - до 817,22 млн. грн.

Згідно з повідомленням, минулого року компанія збільшила вироблення електроенергії на 10,4% - до 17 млрд. 285 млн. кВт/год.

Середній тариф компанії на відпуск електроенергії в 2011 році, з урахуванням інвестиційної надбавки, склав 53,545 коп. за кВт/год. Собівартість виробництва електроенергії на ТЕС компанії зросла з 40,23 до 48,8 коп. за кВт/год. порівняно з 2010 роком. При цьому частка паливної складової в собівартості склала в середньому 38,42 коп. на кВт/год. Рентабельність компанії зросла з 5,99% в 2010 році до 9,72% в 2011 році.

Питома витрата палива на ТЕС «Дніпроенерго» в середньому знизилася з 382 грам/кВт/год. до 381,2 грам/кВт/год. порівняно з 2010 роком.

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Як повідомляв УНІАН, «Дніпроенерго» завершило 2010 рік з прибутком 189,179 млн. грн., тоді як чистий збиток компанії в 2009 році склав 236,049 млн. грн.

Довідка УНІАН. До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Компанія експлуатує 25 енергоблоків потужністю від 150 МВт до 800 МВт.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 25% акцій генкомпанії, DTEK Holdings Limited - 41,4374% акцій. Ще 25% акцій знаходяться в даний час в управлінні Фонду державного майна і найближчим часом будуть реалізовані єдиному учаснику конкурсу DTEK Holdings Ltd. Нагадаємо, DTEK Holdings Ltd запропонував за приватизований 25% держпакет акцій 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни.