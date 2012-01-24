Україна в 2012 році планує ввести в експлуатацію 1,5 ГВт потужностей на ВДЕ

Державне агентство з енергоефективності і енергозбереження прогнозує, що у 2012 році в Україні буде введене в експлуатацію 1461,5 МВт встановленої потужності енергетики, яка використовує як енергоресурс відновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Про це йдеться у звіті діяльності Держенергоефективності за 2011 рік, текст якого оприлюднено на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, цього року планується ввести в експлуатацію вітроелектростанції сумарною потужністю 1100 МВт, геліолектростанції – 118 МВт, малі ГЕС – 4,7 МВт, електрогенеруючі установки на біомасі – 43 МВт, на біогазі – 22,2 МВт, на твердому паливі – 158,6 МВт.

Крім того, за даними агентства, поточного року буде реалізовано пілотні проекти будівництва геотермальних ТЕС, які використовують супутній газ сумарною встановленою потужністю 15 МВт.

За даними Держенергофективності, у 2011 році до Об`єднаної енергосистеми України були підключені генеруючі установки на ВДЕ сумарною встановленою потужністю 245 МВт. Зокрема ВЕС – 57,34 МВт, геліоелектростанції – 185,7 МВт, малі ГЕС – 2,26 МВт.

На початок 2011 року сумарна встановлена потужність генустановок, які використовують ВДЕ, в Україні становила близько 100 МВт.

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