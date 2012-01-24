Обсяг активного газу в ПСГ становить 14,8 млрд. куб. м – «Укртрансгаз»

За оперативними даними Об`єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», обсяг активного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) становить 14,8 млрд. куб. м, що дозволяє в повному обсягу виконувати заявки українських споживачів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що цього обсягу природного газу достатньо, щоб пройти опалювальний сезон 2011/2012 рр.

«Заявки українських і європейських споживачів природного газу ДК «Укртрансгаз» виконує в повному обсягу», – говориться в повідомленні.

Компанія відзначає, що згідно з газовим балансом, показник відбору природного газу з підземних сховищ у I кварталі 2012 року становить 7,9 млрд. куб. м.

За оперативними даними Об`єднаного диспетчерського управління, фактичне споживання природного газу Україною становить 255 млн. куб. м в добу.

Починаючи з 5 січня 2012 року, збільшився відбір газу з ПСГ, який станом на 22 січня цього року становить 86,7 млн. куб. м на добу, при цьому надходження імпортного газу для України становить 113 млн. куб. м на добу і 55,3 млн. куб. м газу внутрішнього видобутку.

Всього з початку опалювального сезону з ПСГ відібрано 6,3 млрд. куб. м газу.

Нагадаємо, вчора деякі російські ЗМІ повідомили, що з 5 січня Україна значно збільшила відбір газу з підземних сховищ, і загальний обсяг газових витрат країни в три рази перевищує імпорт із РФ.

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