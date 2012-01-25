Ціна нафти пішла вгору на статданих із США

На світових торгах в середу, 25 січня, ціни на нафту ростуть на тлі даних Американського інституту нафти (API) про тижневе зниження запасів бензину в США.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,24 долара, або на 0,24% - до 99,19 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,49 долара, або на 0,45%, - до 110,52 долара за барель.

За даними API, опублікованими в ніч на середу, запаси бензину в США минулого тижня опустилися на 573 мільйона барелів. У той же час, за прогнозами експертів, Міненерго США в середу може повідомити про зростання показника на 2 мільйони барелів. Крім того, запаси нафти могли вирости на 1,45 мільйона барелів - до 332,7 мільйона барелів, передає Bloomberg.