Україна переходить до політики енергонезалежності - Азаров

Україна продовжує газові переговори з Російською Федерацією, однак реально переходить до політики енергонезалежності і робить акцент на розвиток альтернативних джерел забезпечення газом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Україна реально переходить до політики енергетичної незалежності і енергетичної ефективності. Переговори з російськими партнерами зі скасування кабальної угоди несправедливої ціни, ми, звичайно, продовжуємо, однак акцент відтепер зроблено на власні сили, на вітчизняні ресурси, на новітні технології», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що політика України у газовій сфері полягає у скороченні споживання дорогого російського газу. «Україна буде все менше споживати дорогого імпортного газу і має більше видобувати власного, збільшити частку власного вугілля в енергетичному балансі, понизити енергоємність у виробництві і ЖКГ до європейського рівня. Це завдання не на один рік. Воно вимагає величезних ресурсів і складних і зважених управлінських рішень, однак це безальтернативна реальність», - сказав М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що на останньому засіданні РНБО було визнано, що надмірно висока ціна на російський газ, що діє на сьогодні, створює реальну небезпеку національній економіці і в цілому державі Україна. «Ми рішуче протистоятимемо цій небезпеці, захищатимемо національні інтереси», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2012 року секретар Ради Національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що газ, який видобуватиметься Україною, використовуватиметься виключно для потреб населення і комунальних підприємств.

"Безумовно, газ, який ми у збільшеній кількості видобуватимемо з власних джерел, буде направлено лише для населення і лише для комунальних підприємств. Це принципово важливо», - сказала вона. Р.БОГАТИРЬОВА відзначила, що саме таким рішенням, такими заходами розв`язуватиметься стратегічне завдання.

Р.БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що реалізація завдань, які були поставлені Президентом під час засідання РНБОУ, дасть можливість зменшити тиск Росії на Україну в газовому питанні.

Водночас, за словами секретаря РНБО, у разі нерозв’язання цього завдання, перед Україною може постати загроза рецесії в економіці і збільшення рівня безробіття.

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